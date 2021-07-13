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بعد تصدرها الترند.. إلهام الفضالة تفاجئ الجميع بنشر صورة زواجها من هذا الفنان

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الثلاثاء، 13-07-2021 01:33 م

تصدرت الفنانة الكويتية الشهيرة إلهام الفضالة، الترند في الخليج عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب إعلان الإعلامية الكويتية مي العيدان، زواج "الفضالة" من الفنان شهاب جوهر، وهو ما لم تعلن العروس وجعلته أمرًا طي الكتمان.
وبعد كشف "العيدان" زواجها"، خرجت الفنانة إلهام الفضالة بنشر صورة جديدة لها على حسابها بتطبيق انستجرام، مع زميلها في مسلسلها الجديد “من بعدي الطوفان”، وهو الممثل الكويتي شهاب جوهر.
وعلقت إلهام الفضالة على الصورة قائلة:” الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني على شهاب جوهر”، وذلك بعد ساعات من نشر الإعلامية الكويتية مي العيدان خبر زواج الثنائي الفني المفاجيء عبر حسابها على تطبيق انستجرام.
إلهام الفضالة ممثلة كويتية بدأت التمثيل في طفولتها من خلال مشاركتها في مسلسل "علي بابا" عام 1983، وبدايتها الحقيقية كانت من خلال المسرح مع مسرحية "عالباب يا شباب" عام 2000 ثم توالت أعمالها.
ومن أشهر أعمال إلهام الفضالة "صديقاتي العزيزات"، "علمني كيف أنساك"، "حرب القلوب" "وما أدراك ما أمي"، وآخر أعمالها مسلسل "أمينة حاف".


 

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