حورية فرغلي تفجر مفاجأة عن طفليها دون زواج

الإثنين، 12-07-2021
09:22 ص
فجرت الفنانة
حورية فرغلي، مفاجأة بشأن طفلين تراعمها وما أثير من شائعات حول كونهما طفليها
دون زواج
، مؤكدة أنها تبنت طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد أن حرمت من إنجاب
الأطفال
.
وقالت فرغلي، إنها
تتكفل بمصاريف الطفلين منذ عدة سنوات، وتزورهما بين فترة وأخرى. وكانت حورية فرغلي
قد كشفت في نيسان 2016، أنها محرومة من نعمة الإنجاب بسبب إصابتها بورم في الرحم.
من ناحية ثانية
خضعت حورية فرغلي لـ 4 عمليات جراحية في أنفها في ولاية شيكاغو الأمريكية بعد
معاناة دامت لسنوات ووخضوعها في مصر للعديد من العمليات الجراحية في انفها الذي
كسر بعد سقوطها من على الحصان أثناء تدربها على رياضة الفروسية قبل سنوات، لكن
جميع العمليات لم تكلل بالنجاح ما عرضها لمشكلات صحية وصعوبة في التنفس وتغير في
ملامحها.