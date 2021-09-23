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سعودية شهيرة تحتفل باليوم الوطني بنشر صورتها بالملابس الداخلية فقط

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Native
الخميس، 23-09-2021 11:01 م

أحدثت عارضة الأزياء السعودية باربي نجد، موجة غضب لدى مواطنيها بسبب احتفالها باليوم الوطني للمملكة بطريقة غير لائقة.
واستفزت "باربي" السعوديين، بنشرها صورة لها عبر خاصية "استوريز" عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت مرتدية ثياب داخلية باللون الأخضر، وكاشفة عن جسمها بشكل كامل وصادم، وعلقت عليها: "الإحتفال باليوم الوطني السعودي"، وعبّر المتابعين عن إستيائهم من تصرفها هذا ومن كلامها عن مناسبة وطنية وهي ترتدي ثياب داخلية.
وكانت نشرت باربي نجد صورة لها عارية عبر صفحتها الخاصة. وقد ظهرت نجد وهي تستلقي على سريرها بدون ملابس وتغطي جسدها بغطاء النوم "لحاف"، الأمر الذي عرضها لهجوم عنيف، بسبب تعمدها إثارة الجدل بالمتاجرة بجسدها.


 

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