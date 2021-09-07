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بعد رقصة الأرداف الخليجية.. آش العتيبي تفاجئ الجميع بظهور مثير

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Native
الثلاثاء، 07-09-2021 12:45 م

بعد حالة الجدل الكبيرة التي أثارتها عارضة الأزياء السعودية مودل آش، عقب نشرها فيديو لوصلة رقص تستعرض فيه أردافها على الطريقة الخليجية، والذي أحدث موجة غضب كبيرة، نشرت "آش" صورة جديدة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة جريئة جداً لفتت نظر المتابعين، فارتدت فستانا مكشوفا عند منطقة الصدر والأرداف ما أظهر جسمها بطريقة مثيرة.
وتركت على الصورة تعليقا قالت فيه: "هناك نظرة تختصر الحياة، وصوت يختصر المسافة، وشخص يختصر الجميع "، كما ألغت خاصية التعليق حتى لا يتمكن المتابعون من مضايقتها.
كما شاركت مودل آش الجمهور صورة، ظهرت فيها بفستان ضيق جداً ويظهر تفاصيل الجسم واضحة، ما أبرز صدرها، وعلقت: "لو يمرّني من عقب وجهك وجيه أحباب، ‏ما يِلقى عوض تكشيرتك في سوالفهم".
ورغم أنها أغلقت خاصية التعليقات كي تتجنب إنتقادات الجمهور، إلا أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا الصورة بشكل كبير، معبرين عن إستيائهم من تصرفاتها ومحاولتها إثارة الجدل.


فيديو الرقص
وقبل أيام نشرت فيديو مرتدية روب نوم مفتوح الصدر، وتؤدي رقصة على الطريقة الخليجية، مستعرضة مؤخرتها عن عمد بطريقة استفزازية، مما أثار غضب الجمهور واعتبروا الفيديو خادش للحياء.
وشن النشطاء هجومًا عليها، مؤكدين أنها لا تمثل الشعب السعودي المحافظ ولكنها تقوم بتشويه بلدها في الخارج عن طريق هذه الفيديوهات الغير مسؤولة التي تجلب لها الأرباح والشهرة على حساب جسدها.
وتعوّد متابعو مودل آش على إطلالاتها المثيرة بصورها التي تنشرها في حسابها الخاص، إذ ظهرت مرة على السرير وبدت مستعرضة مؤخرتها، وهي جالسة على سريرها، وأرفقت تعليقاً مع الصورة قالت فيه: "النوم أصبح غرامي الجديد".

 

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