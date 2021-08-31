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«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

31-08-21-265143134
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الثلاثاء، 31-08-2021 08:31 م

كشفت الفتاة السعودية التي اقتحمت رقصة العرضة في الباحة، والتي أثارت الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي، عن السبب الذي دفعها لفعل ذلك، ووجهت في الوقت نفسه رسالة لمن صورها ونشر مقطعها بمواقع التواصل.
وأوضحت الفتاة في مقطع فيديو نشرته على حسابها في “سناب شات”، أنها اقتحمت رقصة العرضة في الباحة لأنه “كان مجرد تحدي.. سويته بطريقة غلط”.
وأضافت: “ما لأي أحد الحق يصورني ويسوي تشهير ويفتروا عليَّ بدون أي حق أو برهان، اللي صوروني وأشك إنها بنت ما لها أي حق تصورني”.
وتابعت الفتاة مقتحمة رقصة العرضة في الباحة موجهة حديثها لمن صورتها: “تسوين زوم وتكبري فوكس، والعباية انفتحت، نزلي الكاميرا أو احذفي نهاية المقطع”.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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