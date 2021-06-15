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عاجل.. إخلاء سبيل عبدالمنعم أبوالفتوح

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عاجل.. إخلاء سبيل عبدالمنعم أبوالفتوح

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Native
الثلاثاء، 15-06-2021 11:36 ص

قررت نيابة أمن الدولة ، إخلاء سبيل الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح في القضية رقم ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة والمحبوس على ذمتها احتياطيًا.
كانت جنايات جنوب القاهرة أدرجت أبو الفتوح وآخرين، على قوائم الإرهابيين، بناء على مذكرة النيابة العامة في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المتهمين فيها بالتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي، وإسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى.
 

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