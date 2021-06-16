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هجوم على منة فضالي بسبب إطلالتها الجريئة

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منة فضالي
Native
الأربعاء، 16-06-2021 03:35 م

تعرضت الفنانة منة فضالي، لهجوم لاذع عقب نشرها عدة صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ويعد هذا هو الهجوم الثاني على الفنانة بعدما نشرت صورة لها خلال تواجدها في حمام السباحة، مرتدية بها مايوه عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعقب نشرها لتلك الصورة انهالت عليها الكثير من التعليقات التي وجهت الكثير من الانتقادات، ما جعلها تخرج في بث مباشر عبر حسابها الرسمي لتعلن عن أنها ستقوم بتقديم بلاغ لمباحث الإنترنت بجميع تلك الرسائل والتعليقات التي وجهت إهانة لها.
وقالت الفنانة منة فضالي في بث مباشر، إن الفنانين في كثير من الأحيان يتعرضون لانتقادات كثيرة، معظمها يكون غير محترم، سواء كان ذلك من خلال التعليقات على المنشورات أو في الرسائل المرسلة لحساباتهم الشخصية، مشيرة إلى أنها دائمًا ما تحرص على مطالعة تلك الرسائل والتعليقات لأنها حريصة على التواصل مع جمهورها، إذ أنها دائما ما تقوم بالرد عليهم، لافتة إلى أنها تتعرض لتلك الانتقادات غير المحترمة باستمرار.

 

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