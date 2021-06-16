شاهد.. فنانة شهيرة تشتري كفنها وتعلن التبرع بأعضائها

الأربعاء، 16-06-2021
10:32 ص
نشرت الفنانة
والمخرجة لورين عيسى، أرملة المخرج السعودي الراحل عبد الخالق
الغانم، مخرج مسلسل ”طاش ماطاش“، صور من كفن
ها الذي اشترته، معلنة التبرع بأعضائها
بعد وفاة
ها، مؤكدة أنها اتخذت خطواتها نحو تنفيذ ذلك القرار.
وكشفت لورين عيسى عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، أنها اشترت ”كفن
ها“،
وجهزته استعدادا للرحيل، حيث تمنت أن يكون زوجها في جنة الخلد، وأن تكون معه
بالآخرة كما كانت معه في الدنيا.
وتابعت لورين عيسى، أن ”كل ما حدث لها ولزوجها لم ولن يذهب“، مبينة أن هناك
تفاصيل ستكشفها قريبا، دون الإشارة إلى ما تقصد.
وقالت ”بعد الذي عشته أثناء تواجد زوجي في المستشفى وفاجعة موته والطريقة
التي أدخلوني عليه وهو ميت كسر كل شيء، ولم يعد شيء يخيفني“.
وأضافت لورين: ”تلك التي كانت تقف عند مواقف السيارات في المستشفى وتبكي
وتنوح ماتت مع موت زوجها، رحمه الله“.
وتابعت ”كل من تسبب في دموعي ودموع زوجي سوف يكون له حساب في الدنيا قبل
الآخرة فالله يمهل ولا يهمل“.