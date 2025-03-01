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الحبس والغرامة لـ«حمو بيكا» لاتهامه بحيازة سلاح أبيض (تفاصيل)

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السبت، 01-03-2025 07:34 م
قضت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، بمعاقبة حمو بيكا، مطرب المهرجانات، بالحبس عامًا وغرامة 500 جنيه في اتهامه بحيازة سلاح أبيض.
وكانت نيابة قصر النيل قد أحالت مطرب المهرجانات الشعبية إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة سلاح أبيض، وكان «بيكا» قد تم ترحيله إلى نيابة الدخيلة، لكونه قد صدر ضده حكم نهائى بالحبس لمدة شهرين.

وصدر ضد محمد محمود مصطفى، وشهرته «حمو بيكا» حكم بالحبس واجب التنفيذ في القضيتين رقم «38209» لسنة 2018، و«3995» لسنة 2019 بمحافظة الإسكندرية، لإقامته حفلًا بدون ترخيص.
وبحسب أوراق القضية، عرض المتهم وأذاع مصنفًا دون ترخيص في حفل، فيما قضت المحكمة بحبسه لمدة شهرين مع الشغل.
وعقب رفض الاستئناف، وتأييد حكم حبسه شهرين، جرى القبض على حمو بيكا بتاريخ 26 ديسمبر الماضى ونقله إلى السجن الجغرافى ببرج العرب غرب الإسكندرية، نفاذًا للحكم السابق المشار إليه، والذى تنتهى مدة عقوبته في 12 فبراير الماضي.
وكان «بيكا» قد أقام حفلًا يحمل اسم «وش غضب» في عام 2018 بمنطقة البيطاش بالإسكندرية، دون تصريح، ما دفع نقابة المهن الموسيقية إلى تحرير محضر ضده.

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