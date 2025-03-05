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طارق لطفي يثير الجدل بسبب حجاب زوجته

طارق لطفي يثير الجدل بسبب حجاب زوجته

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الأربعاء، 05-03-2025 10:24 ص

أثار الفنان طارق لطفي، سؤالاً حول فرضية الحجاب على المرأة، قائلاً: «إنه يقف في رأيه في الحجاب بين فريقين من علماء وشيوخ الأزهر الذين يكن لهم الاحترام، فالأزهر بالكامل يقول إن الحجاب فرض، وأضاف طارق لطفي: «بعض شيوخنا من الأزهر والدكاترة يقولون إنه مش فرض وهو عادة اجتماعية».

 

وأضاف الفنان طارق لطفي، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» المُذاع عبر قناة «القاهرة والناس»: «رأيي الشخصي ما ينفعش أقوله في التليفزيون لأن الناس بتتفرج علي علشان ما ألخبطش الناس. الأزهر بالكامل يقول الحجاب موجود وفرض، وبعض شيوخنا من الأزهر والدكاترة يقولون إنه مش فرض وهو عادة اجتماعية، وأنا واقف في النص مش عارف أسمع هنا أو هنا، وأقول في الآخر استفت قلبك».

وتابع الفنان طارق لطفي : «غطاء الرأس كان للستات والرجالة، ولغاية دلوقتي عندنا عيبة كبيرة الراجل يطلع من بيته في الصعيد أو الفلاحين من غير ما يغطي راسه، وقبل ثورة 1952 كان لازم الطربوش، وفي أوروبا وأمريكا تلاقي غطاء الرأس، هي بشكل أو بآخر كانت عادة اجتماعية عند كل الناس وجزء من الزي، وأعتقد غطاء الرأس والحجاب شيء واحد».

وردًا على سؤال هل طلب من زوجته خلع الحجاب، قال الفنان طارق لطفي: «لأ، دي علاقتها بربنا، أنا لا وصي ولا وسيط أنا ناصح حتى مع أولادي، ولو زوجتي قالت عايزة تلبس الحجاب هقول لها اتفضلي»,

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