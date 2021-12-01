رهف القنون تصدم الجميع بنشر صورة دون ملابس سفلية من موقعها«المخل»

الأربعاء، 01-12-2021
09:29 ص
صدمت رهف القنون
الجميع بجرأتها التي أصبحت معتادة، ونشرت صورة فاضحة
عبر
حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لتشجيع متابعيها من
الاشتراك في موقعها الاباحي الذي تنشر فيه صورها الغير أخلاقية.
وعلى الرغم من اعتياد الجمهور على إثارتها الجدل باستعراض جسدها، لكن هذه
المرة صدمت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي رهف القنون
متابعيها باعادة نشرها صورة
كانت قد نشرتها لها صديقتها تشجع فيها متابعيها على الاشتراك في الموقع الاباحي
الذي تنشر عليه رهف القنون
محتواها من صور وفيديوهات.
الصورة الفاضحة لرهف القنون
بدت فيها دون ملابس
سفلية بشكل فاضح، مستعرضة
الجزء السفلي بشكل جريء وصادم، لكنها كالعادة أغلقت التعليقات خوفا من الهجوم
والنقد.