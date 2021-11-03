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رهف القنون تتحدى الجدل وتنشر صورة مستفزة في وضعية مخلة مع صديقتها

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رهف القنون
Native
الأربعاء، 03-11-2021 10:09 ص

 لم تعد تبالي الفتاة السعودية الهاربة والحاصلة على حق اللجوء في كندا رهف القنون، بأي ردود فعل تنتقد ما تقوم به، بل تسعى دائمًا لاستفزاز منتقديها عبر نشر صور أكثر جرأة.
وعمدت القنون إلى نشر صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي تظهر فيها وهي تستعرض جسدها مع صديقتها بوضعية غير لائقة وسط حضور أصدقائهم في حفل الهالوين.
الجدير بالذكر، أن القنون كانت قد نشرت فيديو استعرضت فيه مؤخرتها وظهر شخص يقوم بمداعبتها بيده، الأمر الذي استفز المتابعين وأثار الجدل بينهم خاصة أنها بدت سعيدة.
ودائما ما تثير رهف القنون الجدل باستعراض جسدها بشكل غير أخلاقي، كما عبرت عن ميولها الجنسية بانها أصبحت تنجذب للفتيات، وأعلنت عن وجود صديقة لها.

 

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