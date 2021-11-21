عُري وإلحاد.. رهف القنون تثير الجدل بفيديو صادم

الأحد، 21-11-2021
10:12 ص
أثارت الناشطة
السعودية
المقيمة في كندا رهف القنون
، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر قطع
فيديو جريء لها عبر خاصية "استوري"، على انستجرام، كما تركت تعليقًا
اعتبره البعض دليلا على إلحادها.
وظهرت رهف وقد ارتدت
فستاناً مكشوف عند منطقة الصدر وتتمايل بحركات مثيرة ومستفزة، أما الصادم فكان
التعليق الذي تركته على الفيديو، حيث كتبت واصفة نفسها بالـ" آلهة"
باللغة الإنجليزية، بطريقة إستفزت الجمهور بشكل كبير.
ويبدو أن هناك
العديد من الأمور العائلية التي بقيت مخفية عن متابعي نجمة مواقع التواصل
الاجتماعي رهف القنون
، رغم توفرها بشكل كبير على كافة المواقع الموثقة والمعتمدة
كمحرك البحث جوجل، وذلك بسبب إعتمدها اسلوب الإغراء في معظم إطلالاتها.
ودائمًا ما تثير
رهف القنون
الجدل بسبب خروجها عن المألوف بشكل صادم، فقد أنجبت من صديقها ثم تخلت
عن طفلتها، ثم ارتبطت بصديقة لها "مثلية الجنس"، ولا تزال تثير الجدل
بانضمامها إلى موقع لنشر الصور الفاضحة مقابل اشتراك شهري.