رهف القنون تعلن تقديم جسدها على موقع مخل: الشهر بـ 38 دولار

الإثنين، 15-11-2021
11:37 ص
بعد الضجة التي أثارتها الفتاة السعودية
الهاربة والحاصلة على اللجؤ في
كندا، خلال الفترة الماضية بنشر صور غير أخلاقية تستعرض فيها جسدها فضلًا عن غعلان
مثليتها الجنسية، وإنجاب طفلة من صديقها، صدمت رهف أكثر متابعيها في العالم العربي
بتصرف جديد.
حيث قررت رهف القنون
الانضمام إلى موقع إباحي لعرض صورها عليه واتسعراض
جسدها، مقابل مبلغ مدفوع لمن يريد الاشتراك في موقعها مقابل 38 دولار أمريكي
شهريًا.
وزعمت رهف أن منشوراتها التي ستنشرها عليه ليست بالضرورة ان تكون فاضحة او
جنسية بشكل صادم لكنها في المقابل اشارت انها "ستولعها" على هذا الموقع.
وتعرضت للانتقادات من المعلقين الذين اعتبروا انها تبيع نفسها وجسدها مقابل
المال، واصفين إياها بـ مايا خليفة الجديدة.