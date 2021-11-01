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بعد انضمامها لموقع إباحي.. فيديو صادم لـ رهف القنون مع شاب

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رهف القنون
Native
الإثنين، 01-11-2021 12:17 م

يبدو أن الناشطة السعودية الهاربة رهف القنون الحاصلة على حق اللجؤ في كندا، دخلت عالم الإباحية بعد أن تخطت كل الحدود في صورها وظهرت عارية أمام المرآة، واضعة رابط موقع أنشأته خصيصًا لدخول متابعيها عليه ومشاهدة صورها الفاضحة.
ورغم الانتقادات الكبيرة التي تواجهها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها لا تبالي وتواصل إثارة الجدل والغضب بسبب أفعالها.
ولم يقتصر الجدل الذي أحدثته من أمس على ظهورها في أحد الفيديوهات بفستان أبيض قصير، مؤدية حركات جريئة صحبة فتيات بمناسبة الهالوين، لكنها ظهرت وهي ترقص عارية المؤخرة فيما يقوم شخص بمداعبة مؤخرتها العارية بيده.
الأمر الذي أثار غضب الجميع بسبب ما وصلت إليه خاصة أن ردة فعلها كانت سعيدة مما يحدث معها.
ولا تتوقف رهف القنون الفتاة التي هربت من أهلها بزعم الاعتداء عليها وتقييد حريتها، عن إثارة الجدل منذ حصلت على اللجؤ في كندا، والتي بدأت بالانفتاح الغير مشروط والإنجاب من صديقها ثم الانفصال عنه وترك طفلتها للدخول في عالم العري والإباحية.


 

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