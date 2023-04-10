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رضا البلتاجي يفجر مفاجأة عن صحة هدف البنك الأهلي في الزمالك

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البنك الأهلي والزمالك
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الإثنين، 10-04-2023 09:12 ص

 

 

قال الخبير التحكيمية رضا البلتاجي، إن هدف البنك الأهلي في مرمى الزمالك صحيح.

 

 وأشار البلتاجي، خلال مداخلة مع برنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد"، إلى استدعاء الحكم في هدف البنك الأهلي إجراء سليم، لأن وفقًا لبروتوكول "الفار" يجب على الحكم أن يتم استدعاءه لبيان الهدف تسلل من عدمه.

 

وأوضح البلتاجي أنه يختلف مع زملائه من الخبراء التحكيميين، الذين قالوا إن الهدف تسلل، وليس هدفًا صحيحًا.

 

وأبدى مدرب البنك الأهلي بابا فاسيلو أن هدف البنك الأهلي هدف صحيح بنسبة 100%، وأبدى اعتراضه على إلغاء الهدف.

 

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