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رحيل هذا الخماسي.. الكشف عن "وصية" فيريرا قبل توديع الزمالك

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فيريرا
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الخميس، 30-03-2023 01:02 م

رحل المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن تدريب الزمالك بعد إنهاء التعاقد بالتراضي مع النادي الأبيض عقب سلسلة من النتائج السلبية محليا وقاريا، إلا أنه ترك وصية أخيرة قبل الرحيل.

 

جاء رحيل المدرب البرتغالي بعد سلسلة متتالية من النتائج السلبية مع الزمالك، وغادر الفريق على إثرها البطولة الأفريقية من مرحلة المجموعات، فضلا عن احتلاله المركز الخامس بالدوري المصري.

 

يذكر أن الزمالك غادر رسميا، دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة ذهابا وإيابا من شباب بلوزداد الجزائري، والتعادل مع المريخ خارج الديار والخسارة من الترجي في تونس ثم الفوز عليه في مصر.

 

ما وصية فيريرا قبل رحيله؟

كشفت تقارير صحفية متداولة، عما جاء في تقرير البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق للزمالك قبل رحيله عن تدريب الفريق.

 

أكد فيريرا في تقريره، أن الفريق واجه ظروف صعبة الموسم الحالي إلى جانب ضعف قدرات العديد من اللاعبين، تسببت في ابتعاده عن النتائج الجيدة الموسم الحالي.

 

وأوصى المدرب البرتغالي في تقريره برحيل الخماسي: إبراهيما نداي وسامسون ومصطفى الزناري وعمرو السيسي وعمر جابر.

 

كما أبدى استياء شديد من مستوى اللاعب نبيل عماد دونجا، حيث لم يكن يتوقع أن يكون بهذا المستوى بالنظر إلى أنه لاعب دولي وكان من أهم لاعبي خط الوسط في مصر.

 

كما أكد فيريرا الى أن الصفقات الجديدة لم تنسجم مع الفريق وكان رافضا لرحيل اللاعب امام عاشور في منتصف الموسم.

 

من هو بديل فيريرا؟

ومن المقرر أن يعلن مسئولو نادى الزمالك عن الجهاز الفني الجديد الذى يقود الفريق الأبيض، غدا الجمعة في مؤتمر صحفى، وذلك خلفاً للبرتغالى جوسفالدو فيريرا.

 

وما زالت مفاوضات الزمالك مع المدير الفنى الجديد مستمرة، إلا أن الإدارة ترغب فى حسم الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الإعلان عن اسم المدرب الجديد غداً الجمعة وعقب مواجهة المريخ السودانى، بدورى أبطال أفريقيا.

 

وتتفاوض إدارة الزمالك مع عدة مدربين أجانب لحسم بديل فيريرا، ويعد اليونانى تاكيس جونياس، المديرالفنى السابق لفريق بيراميدز، أقرب من يتولى مهمة القيادة الفنية لفريق الزمالك، بعدما تم ترشيحه من أحد الوكلاء، ورحب المدرب بتقاضى راتبه بـ"الجنيه المصرى"، وهو ما يجعله أقرب المدربين لتولى المهمة.

 

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