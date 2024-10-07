الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
توقيت مصر 03:19 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أستاذ قلب: الحلويات والنشويات السبب الرئيسى لارتفاع الكوليسترول

زوجوه أختها.. قصة شاب صعيدي فوجئ بتبديل عروسته في ليلة الدخلة

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة سحر مؤمن زكريا

كندة علوش توجه نصائح لسيدات مرضى سرطان الثدى.. اعرف قالت إيه؟

رسالة نارية من نجم الزمالك السابق إلى حسام حسن بشأن إمام عاشور

خيانة عمرها 13 عاماً كشفها فيسبوك.. زوجة رجل أعمال ترفع دعوى خلع

إسماعيل الليثي وزوجته في الحرم المكي.. أول عمرة لنجلهما الراحل "ضاضا"

"أكلته".. اكتشفت فيديوهات جنسية وخيانة زوجها .. ما فعلته لا يُصدق!

تطور جديد يسدل الستار على صورة "أحمد شيبة" التي أثارت الغضب

ابنة شقيق جورج قرداحي تكشف حقيقة مقتله في غارة إسرائيلية على بيروت

رسالة نارية من نجم الزمالك السابق إلى حسام حسن بشأن إمام عاشور

BB1nLA8w
.
الإثنين، 07-10-2024 02:54 م
وجه محمد صديق مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق رسالة نارية إلى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول بخصوص لاعب وسط الفراعية والنادي الأهلي إمام عاشور.
وقال محمد صديق في تصريحات له اليوم عبر راديو أون تايم سبورتس: أف أم: «إمام عاشور من أفضل العناصر حاليا في مصر لاعيب كبير وكويس جدا ومن العناصر الأساسية في الاهلي ومنتخب مصر».


وأوضح مدافع الزمالك السابق: «كابتن حسام حسن ممكن شاف إنه لما يستبعد إمام عاشور ممكن كده لما يستعيد مستواه، لكن أنا شايف إن الاستبعاد بيكون من النادي مش من المنتخب».
وأضاف محمد صديق: «إمام عاشور كان عنصرا أساسيا في خطة كولر الموسم اللي فات وسبب من أسباب انتصارات الأهلي خاصة عندما يكون في حالته، وبيتهيألي سبب استبعاده من المنتخب هو مستواه في آخر مباراتين له مع الأهلي».

إقرأ ايضا

Screenshot 2024-10-07 152739

أستاذ قلب: الحلويات والنشويات السبب الرئيسى لارتفاع الكوليسترول

AA1rMWam

زوجوه أختها.. قصة شاب صعيدي فوجئ بتبديل عروسته في ليلة الدخلة

Screenshot 2024-10-07 151635

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة سحر مؤمن زكريا

أخبار متعلقة

BB1oAFIQ

رسائل نارية من إبراهيم سعيد لـ إمام عاشور

AA1rgkQ6

جمهور الزمالك يهاجم إمام عاشور واللاعب يرد

Capture

شاهد.. إمام عاشور بعد سقوط زوجته:"إمشي بالراحة".. وترد:" أنا لابسة كعب"