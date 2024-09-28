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جمهور الزمالك يهاجم إمام عاشور واللاعب يرد

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إمام عاشور
السبت، 28-09-2024 02:57 م
تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي توضح خلاف بين إمام عاشور لاعب الأهلي وجماهير الزمالك، بعد نهاية لقاء كأس السوبر الأفريقي.

وظهر في الفيديو لاعب الأهلي وهم يتجهون إلى ممر غرفة الملابس، وعندما اقترب إمام عاشور من الممر القريب من جمهور الزمالك أطلقوا صافرات الاستهجان، ليرد اللاعب ويشير نحو شعار قميص الأهلي.

وجاء ذلك بعد حصد الزمالك لقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الخامسة في التاريخ، عقب الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3.
وبهذه الخسارة، أصبح المارد الأحمر أكثر فريق في تاريخ كأس السوبر الأفريقي يخسر اللقب 4 مرات، بالتساوي مع الترجي التونسي.

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