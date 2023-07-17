رسالة بخط الرئيس تشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. ماذا كتب فيها؟

مشاعر بخط اليد ومداد القلب، يخطها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لكينيا رئيسا وشعبا وحكومة.

فخلال زيارته لكينيا حيث شارك في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية والإقليمية، كتب الرئيس المصري في سجل الزائرين، رسالة بخط يده، جاء فيها:

"يسعدني أن أتقدم بخالص التقدير والشكر لفخامة الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، علي حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال، وأعرب عن سعادتي لتواجدي بالعاصمة الكينية نيروبي، متمنياً لأخي فخامة الرئيس روتو ولشعب كينيا الشقيق المزيد من الرخاء والتقدم."

رسالة لم تسكن في جغرافيا الذاكرة والمكان فقط، بل حلّقت في فضاءات عابرة للحدود، فغدت هي الزاد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نالت على إعجاب واسع النطاق، بخط يد الرئيس المصري الأنيق والواضح.

وكانت الرسالة قد نشرها المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، على حسابه في فيسبوك، خلال زيارة السيسي لكينيا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي الاقتصادية.

ورحب الرئيس الكيني بزيارة نظيره المصري إلى نيروبي، مثمنا متانة علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين،

وفيما أعرب عن عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، أكد على وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا، وكذلك على صعيد تعزيز أطر العمل الأفريقي المشترك على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، وتحفيز المساعي الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القاري على كافة المستويات.