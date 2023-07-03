سجال بين علاء مبارك وأشرف السعد عن رئيس مصر القادم.. ماذا قالا؟





وجه علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، سؤالا لرجل الأعمال المصري المقيم في لندن أشرف السعد، عن هوية رئيس مصر القادم.

ونشر أشرف السعد مقطع فيديو لجانب من مقابلة تلفزيونية سابقة له مع قناة "المستقلة" قبل شهرين من إعلان الجيش المصري عزل محمد مرسي.

وقال السعد: "يجب أن تقف كل نخب العالم السياسية والدينية والاجتماعية والإخوان وقفة تحية واحترام لشخصي الضعيف فأنا الوحيد في العالم الذي أعلنت قبل عزل مرسي بشهرين على قناة "المستقلة" أن الفريق السيسي هو رئيس مصر القادم حتى السيسي نفسه لم يكن يعلم ذلك وكل قادة الجيش أعلنوا أنه لن يترشح".

وعلق علاء مبارك على ما كتبه السعد قائلا: "تبقى شخصية عبقرية يا حاج أشرف ونقف لك وقفة احترام وتقدير لو أعلنت من هو رئيس مصر القادم! وبلاش تندفع وخد وقتك وفكر قبل الإجابة".