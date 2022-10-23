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«راح أخليك تبيع كليتك وتصلحها».. كويتي يتوعد عامل توصيل صدم سيارته الفارهة (فيديو)

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الواقعة
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Teads
الأحد، 23-10-2022 11:03 ص


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث مروري بين عامل توصيل على دراجة بخارية، وسيارة مواطن كويتي من نوع بنتلي.

وظهر في الفيديو الذي قال متداولوه أنه في الكويت، صاحب السيارة وهو يعاين الأضرار التي أصابت سيارته بعد الحادث ويتحدث مع عامل التوصيل.

وقال المواطن الكويتي، حسب المقطع، لعامل التوصيل: "الحين راح أخليك تبيع كليتك وتصلح السيارة".

وتسبب الفيديو في غضب وهجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المواطن الكويتي، بسبب تهديده لعامل التوصيل بأنه سوف يجعله يبيع كليته ليصلح له السيارة.
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو:
 

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