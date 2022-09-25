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الحكم بحبس الفنان مصطفى هريدي سنة وكفالة 5 آلاف جنيه

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مصطفى هريدي
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Teads
الأحد، 25-09-2022 11:41 ص
قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بحبس الفنان مصطفى هريدي، سنة على خلفية اتهامه بإصابة 4 أشخاص عن طريق الخطأ، بعدما صدمهم بسيارته، وكفالة 5 آلاف جنيه وتعويض مدني مؤقت 5 آلاف جنيه،

ومن المقرر أن يدفع هريدي مبلغ الكفالة لإيقاف تنفيذ العقوبة والتقدم باستئناف على الحكم.

ودفع محامي الفنان مصطفى هريدي أمام هيئة المحكمة خلال الجلسة الماضية، بخلو الأوراق من أي دليل فني، بخلاف أقوال المجني عليهم، تثبت أن المتهم كان يسير بسرعة تتجاوز المسموح بها هذا الطريق.

وأوضح الدفاع، أنه لا توجد في الأوراق مخالفة رصدها الرادار الموجود على طريق المحور، وهو من الطرق المميزة التي يقوم فيها الرادار بتصوير السيارات المخالفة، مضيفا أن حالة المتهم كانت لا تسمح باستجوابه في هذا الأمر، وخاصة أنه كان في غير وعيه بسبب الحادث.

وقدم دفاع هريدي حافظة مستندات اشتملت على صور رسمية من تقارير فنية، تثبت أن المتهم لا زال يعالج حتى اليوم من إصاباته البليغة، وكذلك صور فوتوغرافية للمتهم تثبت أنه كان هناك إصابات.
 

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