الجمعة 29 يوليه 2022
توقيت مصر 10:48 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عروس دمنهور.. وفاة نرمين إسماعيل بعد 5 أيام من زواجها

صدمة للقاضٍ.. يجبر زوجته على ممارسة الرذيلة مع شقيقه ويصور فيديو جماعي لهم

تفاصيل اختطاف رجل الأعمال السعودي حسين الشمري في لبنان

الآن.. الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

طليقة فائق حسن: أصالة دخلت بيتي في غيابي رفقة زوجي وهذا ما فعلته في غرفة نومي

شوبير يعلن إصابة محمد الشناوي بارتجاج

العثور على رأس ثعبان في وجبة طعام بالطائرة

قرار مفاجئ من المحكمة بحظر النشر في قضية شيماء جمال

‏صدور 10 أحكام قضائية ضد مرتضى منصور

القائم على البحث العلمي يكشف نوع اللحوم التي وجدوها مخلوطة بالخنازير ومع مَن؟

ADS
 

خلال بث مباشر.. سطو مسلح على كنيسة والكاميرات توثق الواقعة كاملة

download
ارشيفية
Native
Teads
الثلاثاء، 26-07-2022 09:03 ص


وثق مقطع فيديو قيام 3 لصوص بالسطو على إحدى الكنائس في حي بروكلين بمدينة نيويورك، وذلك خلال بث مباشر.

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة الموجودة في الكنيسة عملية السطو حيث كان القس يقف على منصة ويتحدث، فيما دخل إلى القاعة المسلحون الذين يرتدون ملابس سوداء وأغطية للرأس.

وأبان الفيديو القس وهو ينبطح على الأرض بمجرد دخول اللصوص ، الذين سرقوا "كمية كبيرة من المجوهرات"، الخاصة بالقس وبعض الحضور وبلغ إجمالي المسروقات 400,000 دولار يعادل 1.5 مليون ريال.

ولاذ المسلحون بالفرار فيما تكثف الشرطة الأمريكية البحث عنهم وضبطهم.
اضغط هنا وشاهد الفيديو:
 

إقرأ ايضا

173-012211-death-egyptian-bride-5-days-marriage_700x400

عروس دمنهور.. وفاة نرمين إسماعيل بعد 5 أيام من زواجها

0RCJr

صدمة للقاضٍ.. يجبر زوجته على ممارسة الرذيلة مع شقيقه ويصور فيديو جماعي لهم

NJy8p

تفاصيل اختطاف رجل الأعمال السعودي حسين الشمري في لبنان

أخبار متعلقة

9999123762

بعد 40 عامًا.. القبض على رجل مُسن يقتل النساء بعد معاشرتهن جنسيًا

download

الشرطة الأمريكية تلقي القبض على إلهان عمر ورشيدة طليب.. تعرف على السبب

تنزيل

حمل فتاتين في السجن من مسجونة متحولة جنسيًا

khaled.aljarah.140617-750x470

الكويت تقاضي وزير دفاعها السابق في أمريكا