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الشرطة الأمريكية تلقي القبض على إلهان عمر ورشيدة طليب.. تعرف على السبب

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إلهان عمر ورشيدة طليب
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الأربعاء، 20-07-2022 02:20 م
قالت شبكة CBS NEWS في تقرير لها، إن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على كل من النائبة الهان عمر والنائبة رشيدة طليب العضوتين في الكونجرس الأمريكي على هامش مشاركتهما في احتجاج خارج المحكمة العليا الأمريكية ضد قرار إلغاء الحق في الإجهاض.
شاركت إلهان عمر ورشيدة طليب في مظاهرة نظمتها عضوات في التجمع النسائي الديمقراطي في الشارع خارج المحكمة؛ احتجاجاً على قرار بإلغاء الحق في الإجهاض حيث كانتا جزءاً من احتجاج نظمته CPD Action، وهي منظمة تابعة لمركز الديمقراطية الشعبية، وهي منظمة حقوقية تقدمية.

في حين أصدرت الهان عمر لاحقاً بياناً على موقع تويتر قالت فيه إنها اعتقلت "أثناء مشاركتها في عصيان مدني". وتقول إنها ستواصل بذل كل ما في وسعها "لإثارة الإنذار بشأن الاعتداء على حقوقنا الإنجابية!".
كما شاركت مقطع فيديو لها وهي تسير في الاحتجاج وذراعاها خلف ظهرها.
من جانبها، قالت شرطة الكابيتول الأمريكية إن 34 شخصاً اعتقلوا في الاحتجاج، من بينهم 16 عضواً في الكونجرس.
 

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