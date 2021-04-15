حياة الفهد تتصدر الترند وتثير الجدل بمشهد «يوم القيامة»

الخميس، 15-04-2021
01:51 م
المصريون
تصدَّرت الممثلة الكويتية حياة الفهد
، حديث الجمهور بعد عرض
أولى حلقات مسلسلها الرمضاني “مارغريت” وأحدثت ضجة واسعة على مواقع التواصل وبين الجمهور.
وأبدى الجمهور تفاعلًا كبيرًا مع مشهد في الحلقة الأولى من
المسلسل وعنونوه بـ”يوم القيامة
”، وقالت حياة الفهد
فيه: “مو معقولة ديرة كاملة ما
فيها مدينة ملاهي، غيرنا وصل القمر واحنا بعدنا على الأرض، فكرت أن لأبني أكبر مدينة
ترفيهية للأطفال، كسروا خاطري، حكرة قدام التلفزيون.. حكر كلي ليوم القيامة
”.
وعاد هذا المشهد بذاكرة عدد من المتابعين الكويتيين لتصريحات
وزير الصحة الكويتي الأخيرة بأن فيروس كورونا باقٍ معنا ليوم القيامة
بالإضافة للحظر
الذي فرضه على دولة الكويت في شهر رمضان.
وشهدت الحلقة الأولى من المسلسل، عودة مارغريت والتي تلعب
دورها الفنانة حياة الفهد
من إنجلترا إلى قصرها بمنطقة الخليج العربي، الذي يعيش فيه
بناتها الثلاث المياسة وجواهر ونورا، وتجدهن غرقى في مشكلاتهن الأسرية.
كما وجدت مارجريت مناوشات وكراهية أفراد العائلة لبعضهم وخصوصًا
ما تحمله هيفاء أخت زوج مارغريت والتي تلعب دورها الفنانة
سعاد علي، من غل وكره لمارغريت
وبناتها لتنتهي الحلقة الأولى بزيارة مارغريت إلى “ضرتها” ودعوتها هي وابنها سالم إلى
جمع شمل العائلة من جديد خوفا مما قد يحدث في المستقبل وينفرط عقدهم.