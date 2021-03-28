بسبب فيديو داخل سيارة.. القبض على فنانة شهيرة بالسعودية

الأحد، 28-03-2021
11:30 ص
المصريون
بعد الفيديو الذي أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل
الاجتماعي، ومطالبة البعض بالقبض عليها، ألقت الشرطة السعودية
القبض على الفنانة
ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي لورين عيسى، بعد ظهورها في مقطع فيديو مثير للجدل،
خالفت فيه أنظمة المرور المتبعة في البلاد بحسب وسائل إعلام سعودية.
وأشارت إلى أن دوريات المرور ضبط
ت إحدى المؤثرات على
"سناب شات"، بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تخالف أنظمة المرور، وتمت إحالتها
الى الهيئة المرورية لتطبيق قانون العقوبات عليها.
ونشر المتابعون مقطع فيديو تظهر فيه لورين، برفقة رجال داخل
سيارة تتمايل على طريق سريع.
يشار الى أن العيسى تقيم في الرياض، وهي سورية من أصول كردية،
وتعمل في مجال التأليف والإخراج.