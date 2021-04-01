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سوسن بدر..

تزوجت أستاذها وهي طالبة و3 شباب في عمر أبنائها ومُنعت من دخول السعودية

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سوسن بدر
 
الخميس، 01-04-2021 11:29 ص المصريون


تحل اليوم الخميس 1 أبريل، ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة سوسن بدر، والتي تتم اليوم 64 عامًا، فيما هنأها العديد من الفنانين بعيد ميلادها.
وبهذه المناسبة نرصد جوانب خفية ربما لا يعرفها كثيرين في حياة الفنانة سوسن بدر، والتي تزوجت 7 مرات وتم منعها من دخول السعودية وكذلك التليفزيون المصري، كما أنها ارتدت الحجاب وخلعته بعد عامين ما أثار الجدل حولها.
وتزوجت سوسن بدر 7 مرات اولها عندما كانت طالبة بالمعهد من استاذها الدكتور اسامة ابو طالب واستمر زواجهما لمدة 5 سنوات وانجبت منه ابنتها الوحيدة ياسمين .

ثم الزيجة الثانية من طبيب مشهور واستمر زواجهما 4 سنوات.

اما الزيجة الثالثة فكانت من رجل اعمال مقيم بالخارج ولم تدم الزيجة لاكثر من 4 شهور بسبب وفاته.
ثم جاءت الزيجة الرابعة من السيناريست محسن زايد والذي توفي بعد شهر واحد من زواجهما حيث اصابها هذا الرحيل المفاجئ بكثير من الحزن والالم حتي استأنفت حياتها مرة اخري.
اما الزيجة الخامسة كانت من الشاب باسم محفوظ عبد الرحمن نجل الفنانة سميرة عبد العزيز والذي كان يصغرها بعشرات السنين.
وكانت الزيجة السادسة من فريد المرشدي ابن المنتجة ناهد فريد شوقي والذي كان يصغرها بـــ 20 عاما واستمر 4 سنوات حتي حصل الانفصال.

وكانت زيجتها السابعة والاخيرة من الشاعر( سامح ال علي) الذي كان يصغرها بــ 10 سنوات ولم يستمر زواجهما لاكثر من 6 اشهر.


منعت من دخول السعودية

في بداية مشوارها الفني، شاركت سوسن بدر  في بطولة فيلم" موت أميرة"، وجسدت من خلاله شخصية أميرة سعودية قتلت على يد أشخاص من الأسرة الحاكمة، بعد زواجها سرا، وهو ما أثار الضجة في تلك الفترة، خصوصا في السعودية التي منعتها دخول أراضيها، كما منعت من دخول التليفزيون المصري.


أرتداء الحجاب


عقب زلزال 92، ارتدت الفنانة سوسن بدر الحجاب، ولكنها خلعته بعد عامين،وتعرضت لهجوم شديد بعدما قالت أنها لا تعرف الكثير عن أمور الدين.

 

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