حسن يوسف: بحب اتفرج على مشاهد زوجتي الساخنة لهذا السبب

الأربعاء، 15-09-2021
02:36 م
كشف الفنان حسن يوسف
، عن موقفه من الأعمال الفنية التي قدمتها زوجته
الفنانة
المعتزلة شمس البارودي والتي كانت تحتوي على بعض المشاهد
الساخنة.
ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”، أكد أنه لم يشعر بالغيرة على زوجته في الأعمال
التي قدمتها قبل اعتزالها، حيث أنها قدمت الأدوار مثلها مثل أي فنانة
تقوم بعملها،
مؤكدا أنه يحب مشاهد
ة أعمالها ويتناقشان حولها.
وحول الأعمال التي قدمها وندم عليها، أوضح “يوسف” ، إنه ندم على المشاركة
في فيلم “ثورة البنات” مع نادية لطفي، في عام 1964، ووصف هذه الأعمال بالركيكة،
مؤكدا أنه قبلها لاحتياجه وقتها للمال فقط ، أما في الوقت الحالي يحافظ على تاريخه
الفني ولا يقبل بأي عمل يعرض عليه.
وأشار إلى أنه رفض مؤخرا أحد الأعمال التي عرضت عليه بسبب الأجر، بعدما طلب
5 ملايين جنيه، لكن الشركة أرادت دفع 3 ملايين فقط، فذهب العمل لممثل آخر.