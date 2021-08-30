هجوم على أمل العوضي بسبب صورة جريئة: لا تمثل الكويتيين

الإثنين، 30-08-2021
09:47 م
تعرضت الفنانة الكويت
ية أمل العوضي
، إلى هجوم وانتقادات
عنيفة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ردًا على نشرها صورًا جريئة، فيما اعتبرها
البعض أنها لا تمثل الكويت
يين.
وفي متابعة للتعليقات، حصل سجال بين العوضي وإحدى متابعاتها
التي علقت :"أنا اللي أعرفه أن الكويت
يين ناس منفتحين بس محافظين على الستر والتربية،
أنت تخطيتي كل الحدود، ما تخيلتك هيك قليلة إحترام، نحن مسلمين ليش بتشوهون صورتنا
قدام العالم، إلبسي بس موش لهادي الدرجة".
لترد عليها العوضي قائلة :"عليك في بيتك واللي حولك
ولا لك شغل في غيرك يا قمر .. تشاو".
اللافت أن العوضي تلقت العديد من الإنتقادات شبيهة بتلك التي
ذكرت، إلا أنها لم ترد على أي أحد سواها.