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هجوم على أمل العوضي بسبب صورة جريئة: لا تمثل الكويتيين

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أمل العوضي
Native
الإثنين، 30-08-2021 09:47 م

تعرضت الفنانة الكويتية أمل العوضي، إلى هجوم وانتقادات عنيفة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ردًا على نشرها صورًا جريئة، فيما اعتبرها البعض أنها لا تمثل الكويتيين.
وفي متابعة للتعليقات، حصل سجال بين العوضي وإحدى متابعاتها التي علقت :"أنا اللي أعرفه أن الكويتيين ناس منفتحين بس محافظين على الستر والتربية، أنت تخطيتي كل الحدود، ما تخيلتك هيك قليلة إحترام، نحن مسلمين ليش بتشوهون صورتنا قدام العالم، إلبسي بس موش لهادي الدرجة".
لترد عليها العوضي قائلة :"عليك في بيتك واللي حولك ولا لك شغل في غيرك يا قمر .. تشاو".
اللافت أن العوضي تلقت العديد من الإنتقادات شبيهة بتلك التي ذكرت، إلا أنها لم ترد على أي أحد سواها.

 

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