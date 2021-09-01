ارتجاج في المخ.. نجاة نهال عنبر من الموت بعد سقوط الديكور على رأسها

الأربعاء، 01-09-2021
09:39 ص
نجت الفنانة
نهال عنبر
، من الموت بعد سقوط قطع الديكور على رأسها أثناء عرض مسرحية "زقاق
المدق" في مدينة الإسكندرية، وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات، حيث تبين
إصابتها بارتجاج في المخ
.
وفي أول تعليق
لها على ما حدث، قالت نهال عنبر
:" الحمدلله أنا كويسة بطمنكوا وبطمن جمهوري
ادعولي أخرج من المستشفى
، وإن شاء الله أبقى زي الفل".
وتابعت قائلة: ”
تعرضت للإصابة في رأسي، سبب لي إغماء، و إصابتي بارتجاج في المخ
نتيجة الخبطة،ولكن
الحمد لله أصبحت بحالة أفضل من ذي قبل.
وأكدت الفنانة
نهال عنبر
، أن المستشفى
قامت باتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيالها، ومن المفترض أن
تخرج صباح غدا.
وتابعت الفنانة
نهال عنبر
: “إن شاء الله أول مكون كويسة هرجع لعرض مسرحية زقاق المدق مرة تانية”.