حذفها من صفحته.. انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

الخميس، 19-11-2020
12:46 م
المصريون
ترددت أنباء قوية حول انفصال
الفنان عمرو دياب
، والفنانة دينا الشربيني،
بعد نشوب خلاف بينهام دفع الأول إلى إلغاء متابعة حساب زوجته على موقع التواصل
الاجتماعي "إنستجرام".
وعلى الرغم من عدم صدور أي رد فعل من الطرفين بالنفي أو الإثبات، إلى أن
الأخبار انتشرت بشكل واسع على مواقع السوشيال ميديا، بعد أن قام "الهضبة"
بإلغاء المتابعة لدينا الشربيني، ولكن ما زال الثنائي محتفظين بالصور التي تجمعهما
سوياً على حساباتهما الرسمية على مواقع
التواصل الاجتماعي المختلفة.
وما زالت الفنانة دينا الشربيني محتفظة حتى الآن بآخر منشور لها عبر حسابها
بموقع (إنستجرام) وهو عبارة عن مقطع فيديو يحتوي على عدد من صورهما سويا بتاريخ
11شباط الماضي تهنئ فيه عمرو دياب
بعيد ميلاده على أنغام أغنية (أماكن السهر) التي
طرحت مؤخراً.
وكان الثنائي موجودين خلال الأيام الماضية سويا بإحدى المدن الساحلية في
مصر، وما زالت التساؤلات مستمرة حول انفصال عمرو دياب
ودينا الشربيني مطروحة
بقوة، خاصة أنه لم يظهر أي منهما حتى الآن
لنفي الخبر أو تأكيده بشكل رسمي.