جنى عمرو دياب تثير الجدل مجدداً والسبب!!

الخميس، 22-10-2020
01:31 م
المصريون
أثارت ابنة المطرب عمرو دياب
"جنى" الجدل من حولها من جديد بعد
نشرها لصورة لها على صفحتها الرسمية على انستجرام، وهي تحتضن شاب بطريقة مثيرة،
مما جعل الكثير من متابعيها يتسائلون عن العلاقة التي تربطها بهذا الشاب حتى إن
إحداهما كتبت: " ده خطيبك ده ولا إيه؟"
وقد أعتادت جنى دياب على مشاركة متابعيها دائما صورها بصفة يومية مثلما
تفعل شقيقتها كنزي، ودائما يتصورون بطريقة غير لائقة.
ومنذ أيام، أحدثت جنى جدلًا كبيرًا، بعدما نشرت عدة صور
ظهرت خلالها وهي تعطي ظهرها لعدسة الكاميرا، وبنفس حركتها الشهيرة، و بملابس
مكشوفة، حيث ارتدت هاف ستوميك مزين بالورود، كشف عن ظهرها كاملًا، وتفاعل العديد
من المتابعين مع الصور التي حققت الآلاف من تسجيلات الإعجاب، معلقين: “هو بابا فين
يا لينا”.
وعلى النقيض تظهر "نور" شقيقتهما الكبرى وإبنة
الفنانة شيرين رضا، بإطلالات محتشمة على صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي،
ولكنها اثارت الجدل بإرتدائها سلسلة بها صليب وتساءل معجبيها لماذا ترتدي الصليب
حتى تم التوصل إلي انها ماركة عالمية وهذا هو شعارها.