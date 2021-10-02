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توفيق عكاشة يخضع لعملية جراحية خطيرة.. وزوجته تطلب الدعاء

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توفيق عكاشة
Native
السبت، 02-10-2021 11:47 ص

كشفت الإعلامية حياة الدرديري - عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - تطورات الحالة الصحية لزوجها الإعلامي توفيق عكاشة ، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.
وكتبت حياة الدرديري في منشورها على فيسبوك: «ارجو الدعاء لزوجى بالشفاء فى يوم الجمعة فإن فيها دعوة لا ترد اللهم إنك تجيب دعوة الداعى إذا دعاك..  سيخضع زوجى لعملية جراحية دقيقة بالجهاز الهضمى يجريها له الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب  الأستاذ بكلية طب المنصورة، ورائد زراعة الكبد فى مصر بعد ساعات، فاللهم أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير. تقبل منا يا أرحم الراحمين».
وتعرض الإعلامي توفيق عكاشة، إلى وعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى مستشفى العلمين، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.
وقال أحمد، نجل شقيقة الإعلامي توفيق عكاشة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» :
أرجو الدعاء من القلب لخالي الدكتور توفيق عكاشة هو الآن فى غرفة العناية بمستشفى العلمين مطلوب عمل جراحة عاجلة ولكن بعد انتهاء الالتهابات الشديدة».
وتابع، «ربنا يعديها على خير إن شاء الله و ألف مليون سلامة عليك يا دكتور شفاك الله وعافاك إن شاء الله شفاءً لا يغادر سقمًا و إن شاء الله هتكون بخير إن شاء الله أرجو من كل الأصدقاء و الأحباب الدعاء لخالي الدكتور  توفيق عكاشة».

 

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