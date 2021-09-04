تطورات الحالة الصحية لـ تركي آل الشيخ بعد خضوعه لعملية عاجلة

السبت، 04-09-2021
12:56 م
تعرض المستشار تركي آل الشيخ
رئيس هيئة الترفيه
ىالسعودية، إلى أزمة صحية وتطورات في حالته الصحية
، خضع على إثرها لعملية جراحية
أمس في مستشفى الملك فيصل التخصصي.
ودشن النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج باسم
"آل الشيخ" داعين له بالصحة وتمام العافية.
من جانبه طمأن تركي آل الشيخ
جميع متابعيه على حالته من خلال
تغريدة نشرها في حسابه بتويتر بعد خضوعه لعملية جراحية
أمس في مستشفى الملك فيصل التخصصي.
وقال “تركي آل الشيخ
” في تغريدته صباح اليوم: “الحمد لله
أنا بخير وأشكر كل من سأل لا أراكم الله مكروهاً”.
وتفاعل معه العديد من الإعلاميين والسياسيين داعين له بالشفاء العاجل.