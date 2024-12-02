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توضيح عاجل من الحكومة بشأن بيع المطارات: إدارة وتشغيل فقط

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الإثنين، 02-12-2024 06:52 ص

 

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لن يكون هناك أي بيع لأي مطارات مصرية، موضحًا أن الأمر يقتصر على الإدارة والتشغيل فقط، فيما تبقى الملكية للدولة.

 

وقال "الحمصاني"، خلال تصريحاته لبرنامج “السادسة”، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية “الحياة”، إن المطارات تعد أحد القطاعات الهامة التي يمكن طرحها للشراكة مع القطاع الخاص بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها وتطويرها بصورة دائمة.

 

وأضاف أن الهدف الرئيسي من الشراكة هو زيادة كفاءة الخدمات وتطويرها في المطارات، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات واستقبال المسافرين والسياحة الوافدة، وبالتالي زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة، موضحًا أن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة للشراكة معالقطاع الخاص في إدارة عدد من المطارات.

 

وتابع أن الاجتماعات كانت في إطار التشاور مع القطاع الخاص ومجموعة مطارات باريس، التي لديها خبرة في إدارة عدد من المطارات في 18 دولة حول العالم، بما في ذلك فرنسا، الأردن، والمملكة العربية السعودية.

 

وأوضح أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تتبنى مثل هذه الشراكات، بل هناك دول عديدة، ومنها دول عربية شقيقة، تحسنت فيها الخدمة بشكل ملحوظ بفضل التعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن التحالف الفرنسي المصري ليس جديدًا على مصر، حيث تعاون سابقًا في مجالات متعلقة بالطيران المدني.

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