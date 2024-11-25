ما فعله محمد زيدان يستوجب القبض عليه

أكد محمد رشوان المحامي بالنقض، أن محمد زيدان نجم كروي شهير ولكن هناك حالة لامبالاة واضحة من جانبه بعد المشاركة في حملة إعلانية لأحد شركات المراهنات، وفي يوم 10 أكتوبر الماضي كان هنالك بيان من الرقابة الإدارية وتم القبض على تشكيل عصابي في قضية مراهنات كبيرة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "ما فعله زيدان يستوجب القبض عليه، لأن المشاركة في الترويج لهذا الأمر يعتبر جريمة، ويجب على مجلس النواب تعديل العقوبة في المادة 352 من قانون العقوبات في ظل التطور التكنولوجي الرهيب حاليا".

وأضاف: "القانون يمنح النائب العام سلطة حجب أي موقع او منصة الكترونية، هناك تحركات من جانب الدولة المصرية لمواجهة ظاهرة المراهنات بكل قوة، وسبق وتحدث باسم مرسي لاعب الزمالك السابق في هذا الموضوع ويجب أن يخضع للتحقيق أيضا".

وأكمل: "قمنا بتقديم بلاغ رسمي منذ شهر في قصة المراهنات والتطبيقات الالكترونية، وطلبنا حجب كل التطبيقات والمواقع الالكترونية، ومن الممكن أن أقوم بتقديم بلاغ ضد محمد زيدان، ولكن هناك وحدة رصد في النيابة العامة، والتي ستتصدى لهذا الأمر، لأن زيدان نجم رياضي معروف، والموقف واضح من جانب الدولة في مواجهة هذه الظاهرة، وهناك حركة إيجابية أيضا من جانب المُشرع لتعديل بعض القوانين وأن يكون هناك تغليظ ومصادرة وغيرها من الأمور".

وزاد: "لابد أن يكون هناك تصدى من جانب وزارة الرياضة أيضا في اللوائح، وأي نادٍ أو لاعب يثبت تورطه في ملف المراهنات يجب أن يُعاقب بشدة، اما بهبوط النادي للدرجة الرابعة وكذلك شطب أي لاعب يثبت تورطه في الأمر، وأتمنى أن تقوم اللجنة التشريعية بتعديل نص القانون الذي يخص موضوع المراهنات، لابد أن يكون هناك تحرك عاجل، لان تلك الجرائم تدمر قطاع عريض من الشباب المصري".

وأكمل: "لابد أن يكون هناك وقفة تجاه قصة المراهنات من الجميع، ونناشد نجوم الكرة المصرية بأن يبتعدوا عن تلك الأمور، وأن يهتم الاعلام أيضا بالتوعية بهذه القضية، لأن هذه القضية كبيرة جدًا وتضر بالاقتصاد وبالشباب المصري".

وأتم: "لابد أن يتم مخاطبة المشرع بتغليظ العقوبات بشكل فوري، ونناشد النائب العام بحجب تلك المواقع والتطبيقات فورًا، بالإضافة لضبط الأشخاص المتورطين في هذا الأمر سواء لاعبين أو غيرهم، وتقديمهم للمحاكمة فورًا، وهناك دور مجتمعي للأسر المصرية بمراقبة ابنائها من أجل الحد من الدخول لتلك المنصات والمشاركة فى عملية المراهنات، ولابد أن يقوم الاعلام بدور كبير في هذا الأمر".