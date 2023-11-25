تهمة غير متوقعة.. تفاصيل الحكم سنة غيابي على الفنان محمد رمضان

السبت، 25-11-2023
06:16 ص
نسمه عبد الوهاب
قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بجنوب الجيزة، بالحبس سنة (غيابي) على الفنان محمد رمضان
بتهمة ترويج أخبار كذبة
ضد إحدى البنوك.
كان الفنان محمد رمضان
، قال إن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك.
وقال محمد رمضان
في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك ابغلني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض'. وتابع رمضان: الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد مابيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بيوتهم.. مستورة.
ردود الفعل وقتها انقسمت بين مدافع عن الفنان محمد رمضان
ومعارض لما نشره، وكانت الجهات المختصة حجزت على 6 ملايين جنيه بحساب الفنان محمد رمضان
تنفيذا لحكم نهائي بالتحفظ على أمواله.