تعليق مفاجئ من محمد رمضان على أزمة محمد سلام وبيومي فؤاد





علق الفنان محمد رمضان على أزمة الفنان بيومي فؤاد وتصريحاته ضد الفنان محمد سلام والتي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر "رمضان" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وعلق قائلا: "رسالتي لكل جمهوري العربي، رأس مال أي فنان هو الناس اللي هم حضراتكم، بنطلب من كل حبايبنا ومن كل اللي حوالينا من أمي ومن أبويا يدعوا إن ربنا يحبب فيا الناس والجمهور اللي هو حضراتكم".

واستكمل: "شيء قاسي جدًا لما أكتر حد تبقى أنت عايز تسعده وتبسطه وتنال رضاه هو اللي يكون قاسي عليك بالكلام، كلامي عن زمايلي وأخواتي وحبايبي وأنا بتشرف بزمالتهم الاتنين محمد سلام وبيومي فؤاد لا محمد سلام غلط ولا بيومي فؤاد غلط وحتى لو فيه زلة لسان احنا بنقول اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطئنا حتي لو غلطنا واحنا بنصلي ربنا بيسامحنا".

مضيفًا: "عملوا إيه الاتنين عشان نكون قاسيين سواء على سلام أو بيومي إيه اللي عملوه؟، والأخبار اللي بسمعها إن شاء الله تكون كلها إشاعات إن سلام مش هيشتغل ولا حد هيسمح بده لا احنا كفنانين ولا الجمهور اللي هو في ضهر أي فنان بيحبه ولا إحنا مع اللي بيحصل في إنه يقفل الكومنتات عشان مايشوفوش كلام وحش، ياريت نكون أحن من كده على بعض".

وأثارت تصريحات الفنان بيومي فؤاد جدلًا كبيرًا وتصدر محرك البحث جوجل إلى جانب العديد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجومه على الفنان محمد سلام أثناء عرض مسرحية "زواج اصطناعي" بموسم الرياض والتي اعتذر "سلام" من المشاركة بها قبل ساعات تضامنًا ومساندة للشعب الفلسطيني.