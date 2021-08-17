شبه عُراة.. ميرهان حسين تثير الجدل بصورة جريئة مع بسمة بوسيل زوجة تامر حسني

الثلاثاء، 17-08-2021
10:42 ص
أثارت الفنانة ميرهان حسين
، موجة من الجدل بين الجمهور عبر مواقع التواصل
الاجتماعي، عقب نشرها صورة جريئة لها رفقة الفنانة المغربية بسمة بوسيل
زوجة
الفنان تامر حسني
، بسبب ملابسهما التي وصفها البعض بالعارية
.
وظهرت ميرهان حسين
في الصورة بملابس جريئة بـ "توب" كاشفة عن
بطنها وتنورة قصيرة وهي تحتضن بسمة بإحدى الحفلات الخاصة، ما أثار غضب المتابعين
وانتقدوا إطلالتها.
وكانت ميرهان قد وجهت رسالة معايدة لتامر حسني
بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت
صورة تجمعهما وعلّقت: "كل سنة وإنت طيب يا نجم الجيل، كل سنة وانت ناجح
وجميل، كل سنة وانت مافيش في خفة دمك مستحيل، إيه رأيك ألفتلك شعر أهو".
ومن الحين للآخر تثير ميرهان حسين
الجدل، بسبب صورها الجريئة الأمر الذي
يعرضها لانتقادات من البعض واتهامات باستعراض جسدها ومحاولة تقليد بعض الفنانات
للفت الأنظار إليها.