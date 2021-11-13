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تفاصيل محاولة اغتيال سفير السعودية في لبنان

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تفاصيل محاولة اغتيال سفير السعودية في لبنان

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السبت، 13-11-2021 11:14 ص

أوضح السفير السعودي الأسبق لدى بيروت، عبد العزيز خوجة، أنه تعرض لثلاث محاولات اغتيال في لبنان أثناء عمله هناك، مشيرا إلى أنه "لا يستطيع اتهام أي جهة محددة بهذه العمليات".
وخلال مداخلة مع قناة "العربية"، قال عبد العزيز خوجة: "تعرضت لثلاث محاولات اغتيال في لبنان..ولا أستطيع أن أتهم جهة محددة في لبنان..وذلك خلال عملي كسفير".
وتطرق إلى ملف المخدرات قائلا: "أن يتحدث مسؤول عن تهريب المخدرات إلى السعودية (بسبب تواجد سوق في المملكة وفق ما نقله المذيع عن مسؤول لبناني)..عيب".
وأشار السفير الأسبق إلى أنه "لم يتصور يوما أن تقطع العلاقات بين المملكة ولبنان، فالمملكة قدمت المساعدة للبنان كدولة عربية شقيقة"، معتبرا أن اللبنانيين "طفح بهم الكيل من سيطرة حزب الله على لبنان".
وكشف عبد العزيز خوجة عن حجم المساعدات التي قدمتها المملكة للبنان منذ عشرات السنين، لافتا إلى أن المملكة قدمت منذ العام 1990، أكثر من 72 مليار دولار كمساعدات للبنان.

 

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