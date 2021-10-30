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بعد طرد السفير.. بيان سعودي موجه للجالية اللبنانية في المملكة

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بعد طرد السفير.. بيان سعودي موجه للجالية اللبنانية في المملكة

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ولي العهد
Native
السبت، 30-10-2021 09:59 ص

أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستتعامل مع اللبنانيين المقيمين في أراضي المملكة باعتبارهم “جزءا من اللحمة التي تجمع” الشعب السعودي وأشقائه العرب رغم التوتر السياسي الحاد بين البلدين.
وقالت الحكومة، في بيان أصدرته مساء أمس الجمعة وأعلنت فيه استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور مع إمهال السفير اللبناني لدى المملكة 48 ساعة للمغادرة، إنها “تؤكد حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزءا من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة”.
وأضافت أنها “لا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبرا عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي”.
 

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