تطور مفاجئ بشأن «المحلل الشرعي» بعد أن أثار الجدل

السبت، 09-10-2021
10:00 ص
أثار المحلل الشرعي محمد الملاح، خلال الأيام القليلة الماضية،
جدل
ا كبيرا على السوشيال ميديا، بعد التصريحات التي أدلى بها بأنه تزوج من أكثر من
33 سيدة بهدف عودتها لزوجها.
وبحث الكثيرون، عن صفحة المحلل الشرعي على موقع التواصل الاجتماعي
«فيسبوك»، والتي دشنها منذ يوليو الماضي لرد المطلقات لأزواجهن مجانًا، إلا أن البعض
فوجئ بإغلاق الصفحة.
وبالدخول إلى صفحة المحلل الشرعي، يظهر «هذا المحتوى غير
متوفر حاليًا»؛ وذلك بعد أن لاقت هجومًا واسعًا من المتابعين.
وقال الخبير التكنولوجي محمود شاهين، إن ظهور هذه الجملة
بعد الدخول إلى الصفحة يكون نتيجة إغلاقها من قبل «فيسبوك» بسبب تعرضها للعديد من البلاغات
«الريبوتات»، أو حذفها من جانب صاحبها.