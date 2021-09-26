عمر كمال يرد على متابع أحرجه: هدومك كانت كلها زيت وشحم

الأحد، 26-09-2021
12:41 م
بعد أن نشر الفنان عمر كمال
صورة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل
الإجتماعي، يظهر فيها وهو بكامل أناقته، أما سيارة "رانج روفر"، أقدم
أحد متابع
يه على مهاجمته والتقليل من شأنه، وعلق قائلاً :"النظافة بانت عليك
بعد ما كانت هدومك كلها زيت".
من ناحيته رد كمال على تعليق متابع
ه قائلاً :"الزيت والبنزينة اللي
وصلوني لكده".
الجدير بالذكر، أنه كان قد تم إيقاف كمال سابقاً لمدة أسبوع بقرار من مجلس
إدارة نقابة الموسيقيين، بعد قوله ألفاظ مسيئة خلال إحيائه حفلة غنائية في منطقة
"المريوطية".