ريتا محمد تثير الجدل باستعراض جسدها بفستان جرئ

الأربعاء، 22-09-2021
10:11 ص
أثارت العارضة العراقية ريتا محمد جدل
اً واسعاً بين متابعيها بعد نشرها
صورة عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها
بفستان ضيق جدا وطويل، إعتبر المتابعون أنه فصل مفاتنها بشكل جرئ
وإعتبر بعض المعلقين أن ريتا تستعرض نفسها بطريقة واضحة، والبعض الآخر أثنى
على جمالها ووصفها بالمثيرة.
وتحرص ريتا بشكل مستمر على إثارة الجدل
بإطلالاتها الجريئة والمثيرة.
كانت ريتا قد نشرت مؤخراً صورة جديدة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل
الإجتماعي، أثارت فيها جدل
اً كبيراً بين متابعيها.
وظهرت ريتا بكامل أناقتها، بأحدث جلسة تصوير نشرتها، بإطلالة كاجوال بجينز
أسود اللون، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مجعدة.
وأثارت ريتا الجدل
بين متابعيها الذين إتهموها بالإفراط في نفخ مؤخرتها،
غير أن البعض أثنى على جمالها في كل التفاصيل.
الجدير ذكره أن ريتا ولدت في العراق، لكنها تعيش حالياً في دولة الإمارات
العربية، وهي ناشطة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ولديها عدد كبير من المتابعين،
الذين تطلعهم على نشاطاتها وأعمالها اليومية.