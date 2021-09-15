حليمة بولند تفاجيء الجميع بشكلها الصادم بعد فترة اختفاء (فيديو)

الأربعاء، 15-09-2021
11:01 ص
سببت الإعلامية الكويتية
المثيرة للجدل حليمة بولند
، صدمة لدى متابعيها
في أحدث ظهور لها بفيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي"إنستجرام"،
أعربت فيه عن سعادتها لرؤية أصدقائها وزميلاتها بعد غيابها عنهم.
وأثار الفيديو جدل
اً كبيراً بين متابعي بولند التي ظهرت بشكل مختلف، حيث اعتبر
البعض أنها خضعت لعمليات تجميل كثيرة خصوصاً انها ظهرت بملامح متغيرة، إلا أنها
أكدت قيامها بصبغ شعرها فقط ووضع "الإكستنشن".
وفي رصد للتعليقات جاء فيها :"صرنا مانعرفهم الا من
اصواتهم"،"والله ماعرفتها الا بصوتها"،"بدت ملامحها تختفي شوي
شوي ولا حد راح يعرفها الا من صوته"، "لا موهي معقولة".
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