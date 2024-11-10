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تصالح حسين الشحات ومحمد الشيبي في حفل "دير جيست"

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الأحد، 10-11-2024 01:02 م

 

انتهت الأزمة التي سيطرت على الشارع الكروي المصري بين حسين الشحات نجم النادي الأهلي ومحمد الشيبي الظهير الأيمن لنادي بيراميدز.

 

صلح حسين الشحات والشيبي

وتصافح الثنائي حسين الشحات ومحمد الشيبي أثناء تواجدهما في حفل "دير جيست" لتوزيع الجوائز الأفضل في الموسم الماضي وذلك في إشارة لمصالحة اللاعبين.

 

وكان حسين الشحات قد أبدى مبادرته في وقت سابق بالتصافح مع محمد الشيبي وإنهاء النزاع بينهما في المحاكم خلال الفترة الماضية.

 

محمد الشيبي قد تقدم بشكوى قضائية ضد حسين الشحات بعد تعدي الأخير على لاعب بيراميدز أثناء مباراة الأهلي والسماوي في الدور الثاني من الموسم قبل الماضي.

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