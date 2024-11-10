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فيديو غريب.. مدرب يضرب لاعبه بعد حصوله على كارت أحمر

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الأحد، 10-11-2024 01:02 م

 

أقدم مدرب في الملاعب الإيطالية على تصرف غريب بعد حصول لاعبه على البطاقة الحمراء.

 

وتعرض اللاعب ريموندز كروليس مهاجم تريستينا للطرد في الدقيقة 33 من عمر المباراة التي أقيمت أمس الجمعة.

 

وطلب المدرب الإسباني بيب كلوتيت المدير الفني لفريق تريستينا من لاعبه التوجه إليه بعد طرده وأثناء ذهابه إلى غرف الملابس.

 

وفاجأ المدرب لاعبه بالإمساك بقميصه بقوة بكلتا يديه واعتدى عليه بالضرب دون مقاومة من اللاعب.


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