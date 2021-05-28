تحذير من الطقس والتعرض للشمس غدًا.. تعرف على التوقعات

الجمعة، 28-05-2021
09:57 م
الطيب حسين
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس غد السبت والتعرض للشمس.
وتوقعت أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهاراً.
كما ذكرت أنه من المتوقع أن يكون لطيف على شمال البلاد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.
وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "قد نستشعر أحيانا زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس خلال النهار، تتسبب في الإحساس بالطقس
الحار، لكن في فترة الليل نستشعر نشاط خفيف للرياح والذي يتسبب في طقس لطيف ليلا".
وحذرت الهيئة من الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.
وأضافت الهيئة أنه يوجد نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
وتصل درجات الحرارة على القاهرة 34- 20، والسواحل الشمالية 29- - 20، جنوب سيناء 37 - 26، شمال الصعيد 37- 23، جنوب الصعيد 42 - 24، فيما تصل نسبة الرطوبة على القاهرة 70%، والسواحل الشمالية 80%..