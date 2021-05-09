طقس شديد الحرارة غدًا الإثنين

الأحد، 09-05-2021
10:01 م
الطيب حسين
يسود يوم غد الإثنين
28 رمضان طقس شديد الحرارة
، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وأوضحت هيئة الأرصاد
الجوية، أن غدا الاثنين، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين
كما يلي:
القاهرة الكبرى العظمى 37 درجة والصغرى 19 والوجه البحرى العظمى 36 درجة والصغرى 19 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 29 درجة والصغرى 18 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 19 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 39 درجة والصغرى 26 ، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 23 ، وجنوب الصعيد العظمى 44 درجة والصغرى 28